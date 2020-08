Tour de France 2020 : Le budget des 22 équipes de la Grande Boucle

Comme la majorité des secteurs d’activité, du sport ou d’ailleurs, le cyclisme a subi de plein fouet les effets de la crise sanitaire de la fin de l’hiver et du printemps dernier. Avant que les courses ne reprennent et en l’espèce, ce Tour de France 2020, les vingt-deux formations engagées cette année, n’ont pas toutes digérés pareillement, le confinement et ses conséquences. Plus de la moitié d’entre elles, ont pris des mesures de réduction de salaires et/ou de chômage partiel.

Le cyclisme a souffert de la crise et de ses conséquences

A la fin de cette saison, et avec une saison d’avance sur le calendrier prévisionnel, se retirera la CCC Team de Greg Van Avermaet, champion olympique en 2016. La formation polonaise disputera ce Tour de France 2020 avec de l’ambition, et un budget estimé à près de 21 millions d’euros, l’un des plus élevés du plateau. Pour ce qui sera donc vraisemblablement un baroud d’honneur pour l’équipe.

AG2R La Mondiale dans la moyenne de cette Grande Boucle

Au plus haut domine toujours Ineos du tenant du titre Egan Bernal. Le team britannique a 46 millions d’euros estimés, soit quasiment le double a minima, de toutes les autres écuries avec lesquelles elle rivalise. Et plus de 5 fois le budget de B&B Hotels-Vital Concept, la plus modeste au départ. En moyenne, le budget des équipes alignées sur ces trois semaines de course est de 17 millions d’euros, comme l’équivalent de la Movistar, d’Astana, ou de l’équipe française AG2R La Mondiale, autour de son leader Romain Bardet (en partance la saison prochaine pour Sunweb).

Le budget des 22 équipes du Tour de France 2020

Team Pays Budget 2020 AG2R-La Mondiale France 17 M€ Astana Kazakhstan 17 M€ Bahrain-McLaren Bahrain 16 M€