Les salaires des coureurs du Tour de France 2020

Tour de France 2020 : Qui sont les coureurs les mieux payés cette année ?

La liste des coureurs au départ du Tour de France 2020 choisie par Ineos, est un coup de tonnerre dans le peloton cycliste, car le team britannique a choisi de ne pas retenir et le Gallois Geraint Thomas et l’Anglais Christopher Froome. Cinq Grande Boucle gagnées à eux deux et des contrats prévus en fonction, avec des salaires parmi les plus élevés dans le monde du vélo.

Les 2e et 3e coureurs les mieux payés en 2020, absents

Selon de récents chiffres communiqués par le journal L’Equipe, Froome et Thomas sont respectivement le deuxième et troisième coureur les mieux payés de la saison 2020, à 4,5 et 3,5 millions d’euros bruts l’année. Seul le très populaire Peter Sagan est à plus, chez Bora-Hansgrohe, à près de 5 millions d’euros. Sans les bonus, gagnés individuellement et collectivement sur les courses.

Peter Sagan en tête avec 5 millions d’euros sur cette Grande Boucle

Au moins vingt cyclistes, cette saison, ont un salaire supérieur ou égal à 1,5 millions d’euros. Tous n’ont pas pris le départ du Tour de France 2020, lancé de Nice ce 29 août. Outre Froome et Thomas, Nibali (Trek-Segafredo, 2,1 M€ la saison), vainqueur du Tour en 2014 manquera lui aussi à l’appel. Du côté des Français, Julian Alaphilippe sera bien là. Celui qui a largement contribué à la réussite de la course l’an dernier, a été prolongé, juste avant le départ de Bruxelles, par son équipe, Deceuninck-Quick Step.

Alaphilippe devant Pinot et Bardet du côté des Français

Il a signé deux ans de plus et à cette occasion a été revalorisé pour devenir le coureur français le mieux payé du cyclisme mondial, à 2,3 millions d’euros la saison. Il devance dans le contingent national, Thibault Pinot (2 M€ avec la FDJ Groupama) et Romain Bardet, à 1,7 millions chez AG2R La Mondiale. Ce dernier évoluera en 2021, en quittant son équipe de toujours, pour l’Allemande Sunweb et un salaire normalement plus élevé. Tous ces coureurs ont l’opportunité de bonifier ce mois de septembre, avec les primes à gagner sur la course.

Les salaires des coureurs du Tour de France 2020

1. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) = 5 M€

2. Egan Bernal (Ineos) = 2,7 M€

3. Fabio Aru (UAE Emirates) = 2,6 M€

4. Michał Kwiatkowski (Ineos) = 2,5 M€

5. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) = 2,3 M€

6. Alejandro Valverde (Movistar) = 2,2 M€

7. Richard Carapaz (Ineos) = 2,2 M€

8. Thibault Pinot (FDJ Groupama) = 2 M€

9. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) = 2 M€

10. Nairo Quintana (Arkea-Samsic) = 1,9 M€

11. Elia Viviani (Cofidis) = 1,9 M€