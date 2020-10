Tour d’Espagne 2020 : Le détail des primes de la Vuelta

Alors que le Tour d’Italie entame sa dernière semaine, c’est le Tour d’Espagne 2020 qui s’est lancé, en ce mois d’octobre. C’est la dernière grande course par étapes de la saison, où les coureurs sont le plus fatigués, ou motivés, pour ceux qui n’attendaient que celui-ci. Il n’est pas celui qui anime le plus les foules, ni celui qui rapporte le plus aux coureurs : le total des primes de cette Vuelta représente à peine la moitié de celui du Tour de France, avec un prize-money de 1 024 135€.

Un prize-money d’environ 1 million d’euros à se partager entre les coureurs

Une somme parmi laquelle 150 000€ sont réservés au vainqueur final. Une récompense modeste au regard des 500 000€ récoltés par Tadej Pogacar lors de sa victoire au Tour de France, mais que plusieurs grands noms sont venus se disputer cette année. Le dauphin de cette édition empochera 57 985€, le troisième 30 000€, et ainsi de suite. Des sommes qu’ils pourront coupler à d’autres primes, accordée par exemple pour les sprints intermédiaires, les passages en tête d’un col ou le classement par équipe, détaillées en page suivante.

Primoz Roglic pour rafler toutes les primes de ce Tour d’Espagne ?

Présent encore cette année, le vainqueur de la dernière édition, Primoz Roglic, démarre sur les chapeaux de roues. Grâce à sa victoire sur la première étape, il a déjà empoché la prime correspondante, de 11 000€, et touché les 500€ et 100€ respectifs à la rente quotidienne du maillot rouge de leader au général, et de la tunique verte de premier à la course aux points. Si le classement ne bouge pas jusqu’à la fin du Tour, il pourrait empocher 182 800€, voire plus, s’il est capable d’aller gagner des étapes.