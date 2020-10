Tour d’Italie 2020 : Le détail des primes distribuées sur le Giro

Maintenu mais décalé, le Tour d’Italie 2020 se déroule ce mois d’octobre. Lors de l’arrivée à Milan, le dimanche 25, seront connus les vainqueurs de chaque maillots distinctifs et le détail des primes gagnées par les coureurs et leurs équipes, sur les trois semaines de la course. Depuis son augmentation de 10% il y a deux ans, le prize-money est resté le même : environ 1,5 millions d’euros à partager entre les coureurs selon leurs résultats. Un message fort, envoyé par les organisateurs, que de garder les récompenses inchangées, en cette période financièrement compliquée, pour le monde du sport.

Une prime de 265 668 € pour le vainqueur du Giro

Le vainqueur final de ce Tour d’Italie touchera sa prime dite « générale » de 115 668 €, assortie d’une autre intitulée- « spéciale », de 150 000 €, affichant un total de 265 668 € (voir détail en page suivante). Ces derniers bonus « spéciaux » étant attribuées exclusivement aux 10 premiers du classement général. Les autres recevront 2 863 euros du onzième au vingtième, et moins en suivant. A cela s’ajouteront, les primes gagnées diversement sur les étapes et/ou celles d’un maillot distinctif à l’arrivée, ou portée un journée.

Qui pour rafler le plus de primes sur le Tour d’Italie 2020 ?

Avec les chutes de Miguel Angel Lopez et Richie Porte, et l’absence de Richard Carapaz et Primoz Roglic, Vincenzo Nibali pourrait cueillir plusieurs distinctions cette année. Deuxième l’année dernière, l’Italien a ses chances de disputer la première place au général, et pourquoi pas des victoires d’étapes, à 11 010 € ,chacune. Un joli pactole potentiel, traditionnellement, mais pas obligatoirement, distribué entre les membres de l’équipe.