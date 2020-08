Tous les budgets de la saison 2020-21 des clubs de la Ligue 2

« Nous aurons le budget le plus important de la Ligue 2 ». Avec cette punchline glissée dès sa première conférence de presse, en tant que président du Toulouse Football Club, Damien Comolli a soigné son entrée. Il ne pouvait pas mieux dire, pour pointer l’ambition de RedBird Capital, nouvel actionnaire majoritaire du club haut-garonnais. Ça, et d’affirmer que son club vise « la remontée immédiate », après sa relégation ordonnée par la LFP, et le contexte sanitaire.

Le TFC annonce le plus gros budget et vise la remontée immédiate

Le plus gros budget de la Ligue 2, traduit en chiffre serait de l’ordre de 27 millions d’euros. C’est ce qu’indiquent nos confrères de La Dépêche du Midi. Contacté, le club ne nous le confirme pas, mais il devrait en être proche et effectivement plus conséquent que le reste du plateau de la Ligue 2. Presque quatre fois supérieurs à ceux des promus de la saison 2020-21 : USL Dunkerque et Pau FC.

13 M€ environ, la moyenne de la Ligue 2, cette saison 2020-21

En moyenne, le budget prévisionnel d’un club du championnat, saison 2020-21, est proche de 13 millions d’euros. C’est l’équivalent de l’ESTAC Troyes. Les chiffres à découvrir en intégralité dans le tableau suivant, sont les officiels des clubs que nous avons consulté, ou tirés de données publiques dans les médias. Ce sont des estimations en ce qui concerne Le Havre, Sochaux et Ajaccio. Quant au Stade Malherbe de Caen, il nous indique ne pas vouloir communiquer à ce sujet, peut-être parce qu’il se murmure cet été, qu’il est proche d’être racheté par un fond d’investissement américain. Il était précédemment en 2020, estimé à 17 M€.

Un contexte inédit et nouveau à appréhender pour les clubs

Cette saison 2020-21 est particulière, elle suit une période inédite et elle est nourrie de contraintes que les équipes ont pris en compte, au moment de budgétiser l’exercice. Le Clermont Foot, par exemple, a dressé deux scénarios, pour l’un avec du public au stade Gabriel-Montpied et l’autre, dans un format à huis clos. Avec une affluence moyenne inférieure, il ne sera pas ou moins pénalisé que d’autres, par la jauge fixée à 5 000 spectateurs.

Le mercato pour possiblement gonfler le budget de la saison

Quid aussi du sponsoring ? Au cas pas cas, il se trouve forcément des marques plus touchées, par les deux mois de confinement et qui ne peuvent plus aujourd’hui assumer leur(s) investissement(s). Quand elles n’ont pas fait faillite. Le Clermont Foot a ainsi perdu un partenaire commercial. Pour compenser, les clubs ont reçu des aides financières et les droits de l’audiovisuel vont augmenter, mais certains espèrent plus, à la faveur du mercato et des bénéfices à tirer, sur les opérations de trading. Comme le marché est chamboulé cet été (il a repris ce 15 août en France et s’achèvera le 5 octobre), les budgets de sont pas tous arrêtés, ils peuvent toujours évoluer suivant les opérations générées.

Les budgets des clubs de la Ligue 2 2020-2021 et leur évolution sur un an