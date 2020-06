Un Tour de France 2020 virtuel en juillet, avec tous les costauds au départ

Le Tour de France a décalé ses dates en 2020, pour cause de pandémie mondiale, il se déroulera sur les routes nationales, du 29 août au 20 septembre. Et non en juillet, comme d’ordinaire chaque début de l’été, mais pour les habitués du programme quotidien une compensation va exister, avec une course virtuelle sur six étapes, dont le départ sera donné le 4 juillet, par une étape niçoise longue de 36,4 kilomètres, dont 9,1 de montagne.

6 étapes en juillet pour le Tour de France 2020 virtuel

Le format est sous l’égide d’Amaury Sport Organisation (ASO), aux commandes du Tour de France, il est organisé en partenariat avec la plateforme Zwift, pour la gestion de la pratique virtuelle. 23 équipes masculines et 16 équipes féminines professionnelles prendront le départ de ce format inédit. Tous les costauds pour la victoire, d’étapes ou finale seront présent au rendez-vous, du dernier vainqueur sur les Champs, Egan Bernal, à celui qui a animé l’édition 2019, Julian Alaphilippe, en passant par Froome, Geraint Thomas, Quintana, Barguil ou Bardet…

Bernal, Alpahilippe, Froome… Les gros seront au départ

Tandis que les pros s’expliqueront, les amateurs pourront aussi se mesurer à eux, selon les modalités d’inscriptions. Des maillots distinctifs seront attribués après les étapes, mais les coureurs pourront potentiellement changer dans une même équipe, auquel cas la tunique ne sera pas portée par le dauphin au classement, mais un partenaire d’une même formation. Ce Tour de France 2020 virtuel sera diffusé dans 130 pays. Il aura une portée caritative, des fonds seront récoltés à destination de cinq associations partenaires d’ASO : Emmaüs, Secours populaire français, Jeugdfonds Sport & Culture, BiJeWa et Qhubeka

Les 6 étapes du Tour de France virtuel

● Samedi 4 juillet, étape 1 : Nice, 36,4 km (4 x 9,1 km, étape de montagne)

● Dimanche 5 juillet, étape 2 : Nice, 29,5 km (682 m de dénivelé positif, étape de montagne)

● Samedi 11 juillet, étape 3 : Nord-Est de la France, 48 km (étape sur le plat)

● Dimanche 12 juillet, étape 4 : Sud-Ouest de la France, 45,8 km (2 x 22,9 km, étape vallonnée) ● Samedi 18 juillet, étape 5 : Étape de montagne, 22,9 km (arrivée au Chalet-Reynard)

● Dimanche 19 juillet, étape 6 : Paris Champs-Elysées, 42,8 km (6 tours du circuit)