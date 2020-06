Wimbledon 2020 : Qui devait gagner le tournoi selon les bookmakers ?

Wimbledon 2020 devait normalement débuter ce lundi 29 juin. Ça, c’était l’info, d’il y a quelques semaines, avant que le Coronavirus ne plonge le monde à l’arrêt. La suite, on la connait… A Londres, l’épidémie a eu raison du tournoi, mais d’abord parce que ceux qui le dirige, ont de la suite dans les idées ; ils avaient contracté une assurance dans le cas d’une crise sanitaire mondiale et seront donc indemnisés. Contrairement aux autres Grand Chelem programmés dans l’année.

Novak Djokovic largement favori chez les hommes

Wimbledon 2020 n’est donc pas comme l’US Open ou Roland Garros reporté, mais tout bonnement annulé. Il n’y aura pas de vainqueurs, pourtant les bookmakers en avait un à avancer pour l’édition de ce mois de juillet. Il s’agit de Novak Djokovic, numéro un mondial et tenant du titre, sur le gazon anglais. Dire que le Serbe était le favori est un euphémisme. De l’autre côté de la Manche, sa victoire dans le tournoi payait 1,5 fois la mise initiale. Contre 6 en moyenne, celle attribuée à Rafael Nadal et 8 à Roger Federer ; ses deux plus sérieux rivaux.

Pas de Wimbledon 2020 mais de possibles regrets pour Barty

Les jeunes qui montent, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev et Alexander Zverev sont plus loin, à dix et plus, en tant qu’outsiders. Chez les dames, l’opposition s’annonçait plus serrée et indécise. Et pas forcément bien pour Simona Halep, la tenante du titre. A la cote de 8, elle était une outsider, comme Petra Kvitova et l’Américaine Serena Williams, qu’elle a dominé en finale de l’édition 2019 dernière. Mais la joueuse roumaine était devancée dans les pronostics par Ashleigh Barty. On ne saura jamais si l’Australienne avait le niveau de gagner un deuxième majeure, après Roland Garros l’année dernière, mais ce classement lui laissera peut-être des regrets.