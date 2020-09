Après BMW, Renault devient le constructeur officiel du rugby français

Un peu plus d’un an après le retrait de BMW avant l’échéance du partenariat, la Fédération française de rugby (FFR) a un nouveau constructeur automobile pour partenaire officiel. Et c’est une marque nationale, en l’espèce Renault, qui prend la suite pour les quatre prochaines saisons. Le groupe obtient ainsi « l’exclusivité de la communication et de la visibilité sur le secteur automobile, de 2020 à 2023 inclus ».

Renault et la FFR ensemble jusqu’en 2024

Ce n’est pas la première fois que Renault et la FFR avancent ensemble. Avant que BMW ne prenne le relai en 2013 jusqu’en 2019, Renault était déjà associé au rugby tricolore, de 2018 à 2012. « Je suis très heureux de cette nouvelle collaboration avec Renault sur les 4 années à venir. Les valeurs communes qui nous lient et notre amour du rugby sont les clés d’un partenariat pérenne, solide et fructueux tourné vers l’avenir », indique Bernard Laporte, le président de la FFR.

Pas une première collaboration pour les deux parties

« Renault et le rugby, c’est d’abord une affinité et une proximité de longue date entre notre réseau commercial et de nombreux clubs partout en France, que confirme aujourd’hui ce nouveau partenariat fédéral », précise pour sa part Ivan Segal, directeur commercial France de Renault. Le constructeur devient à compter de ce jour « partenaire officiel », de toutes les équipes de France de rugby à XV, masculines et féminines.