ASSE : Des soucis entre les Verts et leur équipementier ?

Pour un différend d’ordre « financier », c’est la raison avancée par le journaliste Romain Molina sur Twitter, pour évoquer des « soucis », entre l’ASSE et son équipementier français, la marque Le Coq Sportif. L’information est un brin surprenante, dans la mesure où les deux marques, au bout du partenariat de cinq ans, à la fin du mois de juin dernier, ont renouvelé pour une tranche de cinq ans de plus, au début de ce même mois de juin.

L’ASSE et Le Coq Sportif ont renouvelé en juin dernier

« En cette période sans précédent et alors que les liens humains sont plus précieux que jamais, nous voulions vous dire notre bonheur et notre fierté du renouvellement du partenariat entre l’AS Saint-Etienne et Le Coq Sportif », s’enthousiasmait alors l’équipementier sportif, installé dans l’Aube. Quatre mois plus tard, le contexte aurait-il changé ? Cela se pourrait, d’après Romain Molina qui croit savoir que les Verts ont déjà sondé d’autres groupes, avançant les noms de Kappa et de Puma, soit les deux plus représentées, cette saison en Ligue 1.

Il y a des soucis (financiers) entre le Coq Sportif et l’ASSE. Les Verts ont déjà sondé d’autres équipementiers car le contrat et les versements risquent de ne pas être homologués du tout en l’état…. — Romain Molina (@Romain_Molina) October 26, 2020

Un partenaire historique des Verts de Saint-Etienne

Le Coq Sportif est un partenaire historique du club stéphanois, associé aux belles heures de l’équipe, dans les années 80. Le groupe habille le club de Troyes en Ligue 2, pour autre ancrage local dans le foot, mais elle est sinon présente dans plusieurs domaines disciplinaires, en sponsoring d’athlètes individuels ou de clubs.