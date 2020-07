ASSE et PSG : RDV ce mardi pour les maillots de la saison 2020-21

En ce moment, des choses les rapprochent, principalement la finale de la Coupe de France qu’ils doivent se disputer l’un et l’autre. Ce sera ce vendredi 24 juillet, en soirée. Avant cela, le PSG et l’ASSE feront mardi conjointement l’actualité, puisque c’est ce 21 juillet que sortiront les maillots de la saison 2020-21. Les, ou le, selon le nombre de modèles présentés par les clubs et leurs équipementiers, mais de façon certaine, au moins le domicile.

C’est ce mardi que seront dévoilés les maillots de l’ASSE et du PSG

Pour les Verts il sera du Coq Sportif, l’équipementier ayant récemment prolongé son contrat avec le club stéphanois. La marque a teasé de premières images, pour mettre en alerte les communautés des suiveurs du club. Un col blanc et rond, et un vert semble-t-il plus clair, pour la couleur de fond : voilà ce que l’on peut déjà se mettre sous la dent, en attendant la suite des réjouissances.

Une finale de Coupe de France avec les nouveaux maillots de la saison 2021

A Paris par contre, le mystère qui entoure les maillots de la saison 2020-21 n’est plus ; toutes les pièces signées de Nike (ou Jordan); circulent depuis plus ou moins longtemps sur la toile. L’exercice à venir sera celui du retour du design cher à Daniel Hechter, créateur de mode et ancien président du club. Les champions de France évolueront en bleu à domicile, en blanc à l’extérieur et ils porteront un maillot sur fond de bordeaux, en troisième jeu.