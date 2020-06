ASSE – Le Coq Sportif prolonge avec les Verts [OFFICIEL]

C’est la fin du contrat de cinq ans, signé en 2015 entre l’ASSE et l’équipementier Le Coq Sportif. La collaboration a fait parler, car elle rapprochait deux marques anciennement liées pour le pire, mais surtout le meilleur de l’histoire du club stéphanois. Cette histoire justement, les deux la continuent tel que l’annonce Le Coq Sportif sur les réseaux sociaux, ce jeudi.

Le Coq Sportif officialise l’extension de son contrat avec l’ASSE

Ça n’est pas une surprise, plutôt la confirmation d’un partenariat qui fonctionne pour les deux parties. Les conditions de cette extension de partenariat n’ont pas encore été donnée. Seule est officialisée la prolongation sur les réseaux sociaux : « En cette période sans précédent et alors que les liens humains sont plus précieux que jamais, nous voulions vous dire notre bonheur et notre fierté du renouvellement du partenariat entre l’AS Saint-Etienne et Le Coq Sportif », écrit l’équipementier pour confirmer la nouvelle.

Une confirmation mais pas d’indication sur la durée ou la sortie des maillots

Ni la durée du nouveau contrat, encore moins son montant ne sont à ce stade connus. Pas plus que la sortie de la prochaine collection des maillots 2020-21. Mais on devrait en savoir plus rapidement et nous ne manquerons pas de vous en parler.