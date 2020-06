ASSE : Les Verts dévoilent un premier maillot training

En attendant les pièces des matches officiels, les joueurs de l’ASSE étaient à l’entraînement ce jeudi matin au centre sportif Robert-Herbin, avec de nouvelles tuniques sur les épaules. Après deux mois de confinement, les pros ont repris les séances, vêtus d’un maillot training inédit pour cette saison 2020-21. Il n’y a pas grand-chose qui change sur les habituelles tenues pour les entraînements, seulement quelques détails visibles, sur les images partagées par le club.

Plus vert le maillot training de l’ASSE en 2021

Principalement sur la manche gauche, avec un cercle blanc et gris qui sont possiblement des indices, sur les couleurs des deux autres maillots (extérieur et third) à venir en plus du principal, à domicile. Le vert de la couleur de fond est aussi plus clair que les tenues produites pour l’exercice 2019-20. Ce sont celles de l’équipementier français Le Coq Sportif. Sur le short blanc des joueurs, est visible une épaisse bande verte sur les côtés et de haut en bas. Est aussi conservé le concept du maillot débardeur, que quelques jours ont préféré porter, à la séance ce jeudi.

Ces produits ne sont pas encore disponible sur les points de ventes web du club et de son équipementier. La saison dernière, ils étaient vendus 45 euros le maillot et 35 le débardeur. Les prix ne devraient pas beaucoup différer, pour l’exercice 2020-21.