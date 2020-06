ASSE : Les Verts teasent sur le maillot de la saison 2021

Rendez-vous ce mercredi 17 juin pour la sortie officielle du maillot de l’ASSE, saison 2020-21. Ce mardi, à la veille de la révélation, le club stéphanois a teasé de premières images de la tenue domicile, en ménageant naturellement le suspense intact à son maximum. Forcément elle sera verte et accompagnée de blanc pour marquer au moins les numéros et noms des joueurs, et probablement les sponsors.

Sortie ce mercredi du maillot domicile de l’ASSE 2020-21

Une première impression se dégage : le vert paraît un peu plus clair que le modèle actuel, en rappelant que cette saison 2019-20, les joueurs de Claude Puel portaient une tunique ton sur ton, avec un vert foncé sur le haut et du coton plus clair en bas. Ce maillot est une réalisation de l’équipementier Le Coq Sportif, qui a au début de ce mois de juin, annoncé l’extension du contrat, avec le club stéphanois.

Quid des modèles extérieur et third du Coq Sportif pour les Verts ?

Il n’est pas dit si une seule version sera présentée, ou si les modèles extérieur et third le seront avec. En 2019-20, le maillot away avait une dominante blanche sur le banc et vert en haut, tandis que le third était en gris, de haut en bas.