Cristiano Ronaldo et Messi partagent la jaquette de PES 2021

Et c’est une première dans l’histoire du gaming, que les deux footballeurs les plus titrés individuellement (11 ballon d’or à eux deux), soient réunis en couverture d’un opus. C’est ce qu’annonce le groupe Konami, pour la jaquette du jeu eFootball PES 2021, que produit l’éditeur japonais. Cristiano Ronaldo et Messi ensemble, mais les deux cracks ne sont pas seuls, à l’image.

Messi et Cristiano Ronaldo sur une même jaquette : une première

Avec eux, deux valeurs montantes du football, dont l’un – Alphonso Davies -, a prouvé ses dispositions et son talent ce dimanche, avec le Bayern Munich, face au PSG. L’autres est Marcus Rashford, ailier de Manchester United, en Premier League. Lionel Messi est un habitué au rôle, c’est la sixième fois que l’attaquant argentin du Barça est promu en vedette d’un jeu estampillé PES. Cristiano Ronaldo le rejoint en devenant ambassadeur à titre individuel. Il participera à cet effet, « à des activités promotionnelles tout au long de l’année », tel qu’annoncé par Konami.

Sortie prévue le 15 septembre du titre eFootball PES 2021

« Je suis incroyablement fier de la jaquette que nous avons assemblée pour PES 2021. Nous avons effectué un grand changement l’année dernière en mettant en vedette quatre ambassadeurs, et nous sommes heureux de monter encore plus le niveau cette année avec une première : Messi et Ronaldo enfin réunis », jubile Jonas Lygaard, responsable de la marque et du business chez Konami. eFootball PES 2021 sortira ce 15 septembre 2020.