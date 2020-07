Cyclisme : Citroën rejoint l’équipe AG2R La Mondiale en 2021

Via un communiqué de presse, ce jeudi 30 juillet, l’équipe AG2R La Mondiale a annoncé la venue d’un co-partenaire titre, à l’horizon 2021. Il s’agit du constructeur automobile Citroën. Conclusion d’une matinée, à jouer pour les deux marques, avec le logo de l’une et l’autre, sur les réseaux sociaux. A l’avenir, Romain Bardet et ses coéquipiers courront pour la AG2R Citroën Team.

« L’équipe cycliste et son partenaire titre AG2R La Mondiale sont ravis d’accueillir Citroën, marque iconique de l’automobile mondiale. Vincent Lavenu, les coureurs et les membres de l’encadrement, accompagnés de leurs deux partenaires titres, partagent des valeurs communes telles que l’exemplarité, l’humain, l’audace et la performance. », peut-on lire dans le communiqué. La durée du partenariat n’a pas fuité. Plus d’informations seront révélées lors d’une conférence de presse, le 28 août prochain, à la veille du départ du Tour de France, à Nice.

Le retour d’un constructeur automobile français dans le monde du cyclisme

Il faut remonter dans les années 1980 pour retrouver la trace d’un constructeur automobile français dans le monde du cyclisme. À l’époque, Renault était présent sous l’appellation Renault-Gitane, quand Bernard Thévenet, vainqueur à plusieurs reprises du Tour de France, courait pour la Peugeot-BP-Michelin. Sur les routes depuis 1992, AG2R La Mondiale (sous ce nom depuis 2008) devrait constater une évolution de son budget (17 M€ en 2020) grâce à la venue de Citroën. La formation savoyarde se rapprochera de son concurrent Groupama-FDJ.