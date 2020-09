FC Barcelone : Déjà un 1er aperçu du maillot domicile en 2021-22

Moins de deux semaines après avoir dévoilé son maillot third de la saison 2020-21, le FC Barcelone sait déjà à quoi ressemblera celui que ses joueurs porteront pour la campagne 2021-22. Mundo Deportivo a révélé le design pensé par l’équipementier Nike, et il s’inspire fortement des détails de l’écusson du club.

Le maillot et le blason du FC Barcelone à l’unisson en 2021-22

Dans sa composition, le prochain maillot du FC Barcelone est une – presque – parfaite copie du blason. Ainsi, on retrouve les rayures rouges et bleues, couleurs du club, sur la partie inférieure. Une construction similaire à l’emblème, mais sans le ballon au milieu. Sur la partie supérieure droite, on aperçoit la Croix de Saint Jordi, emblématique de l’équipe catalane, mais sur un fond bleu et non blanc. A gauche, le haut du Barça sera orné de son écusson, placé sur quatre traits rouges qui formeront la Senyera ; drapeau officiel de la Catalogne. A la seule différence qu’ici aussi, le fond gardera sa couleur bleue à la place du jaune initial. En ce qui concerne les manches et le short, les premières devraient être rouges écarlates, tandis que la couleur du deuxième n’est toujours pas connue, mais devrait tendre vers le bleu.

🚨 EXCLUSIVA MD 🚨 🔵🔴 Así será la impactante camiseta del Barça para la temporada 2021-22 🔵🔴 vía @ffpolo https://t.co/KlmEuMMShS pic.twitter.com/kmzCSR5Noz — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 15, 2020

Les sponsors devraient rester les mêmes sur ce futur maillot

A la création de ce nouvel équipement, Nike affichera, à l’habitude, son logo en haut à droite, ici, sur la Croix de Saint Jordi. Rakuten restera cette saison là le sponsor principal. L’objectif de ce maillot sera de se rapprocher de l’identité du FC Barcelone et donner plus d’importance à son insigne, afin de rassembler les supporters, en ces temps compliqués pour le club. Pas sûr que ça fonctionne, sachant l’attachement d’un grand nombre d’entre eux, aux bandes verticales en bleu et grenat, qui donne à l’équipe sons surnom de Blaugrana. Le Mundo Deportivo, dans son sujet dédié ajoute un sondage pour demander à ses lecteurs leur première impression. Ils sont, au moment pour nous d’écrire ces lignes, une écrasante majoritaire (+ de 77%), à répondre qu’il ne l’aime : « pas du tout ».