FC Barcelone : Le maillot domicile 2020-21 est sorti [OFFICIEL]

Petit événement ce 3 juillet sur les maillots de football, Nike dévoile celui produit cette saison 2020-21 pour le FC Barcelone, c’est-à-dire l’un de ceux qui se vend le plus chaque année dans le monde. Après les audacieux carreaux de l’exercice en passe de s’achever en Liga, l’équipementier américain est revenu à ses classiques en proposant une édition avec des bandes grenats et bleues verticales, iconiques des « Blaugrana ».

Retour des bandes verticales sur le maillot 2021 du FC Barcelone

Plus épaisses qu’à l’habitude, elles s’accompagnent sur cette tunique de jaune, notamment pour marquer le col cette saison, rond. La Virgule de l’équipementier l’est également, tandis que les sponsors associées à l’ensemble sont visibles en blanc : Rakuten à l’avant, Beko sur la manche et l’UNICEF dans le dos. Dans le dos également est ajouté le drapeau rouge et jaune de la région catalane.

Dévoilé ce vendredi par Nike qui habille le club catalan

Ce maillot 2020-21 du FC Barcelone se décline comme toujours en deux version : l’une dite « vapor » est celle que porteront les joueurs de Quique Setién (s’il reste en poste), sur les terrains la saison prochaine. L’autre appelée « stadium » est moins technique mais aussi moins chère à l’achat. A noter toutefois que selon Sport en Espagne, Nike a différé la sortie de ses pièces, pour un souci existant dans le processus de fabrication. La tunique est néanmoins déjà disponible chez certains distributeurs agréés ou partenaires.