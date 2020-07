FC Barcelone : Nike dévoile un maillot pre-match très conceptuel

Nike dévoile le maillot pre-match du FC Barcelone pour la saison 2020-21. Après la tunique domicile découverte récemment, c’est au tour du maillot d’échauffement de faire son apparition. Dans un style particulier puisque Mundo Deportivo nous révèle que sa conception a été réfléchie en amont, pour rendre hommage au peintre catalan, Antoni Gaudí (1852 – 1926).

Un maillot pre-match très conceptuel pour le FC Barcelone

Au sortir de sa nette victoire, ce dimanche 5 juillet, sur le terrain de Villarreal (4-1), le FC Barcelone, par le biais de son sponsor Nike, a vu son maillot pre-match dévoilé. Son design asymétrique, avec des carrés bleus et rouges dispersés un peu partout, fait référence aux monuments conçus par Gaudí tels que la Sagrada Familia, le Parc Güell, la Casa Batlló ou encore la Pedrera, nous indique le média sportif espagnol. On retrouve la « senyera », les couleurs traditionnelles du drapeau catalans, sur une des deux manches. Il est dès à présent disponible, auprès du club, dans les points de ventes partenaires et agrées ainsi que chez Nike et sur l’espace web de la marque, au prix de 59,99 euros.

Première avec le nouveau maillot prévue face à l’Espanyol

Au-delà du maillot pré-match, c’est le pack saison 2020-21 avec les maillots d’échauffement, les sweat et les survêtements qui est sorti. Concernant le maillot domicile, conçu avec des bandes verticales bleues et rouges et sa touche de jaune sur le col et entre les bandes, ce dernier fait allusion à la saison 2010-11, un temps où les hommes de Pep Guardiola avaient tout raflé (C1, Liga, Supercoupe du Roi). La tunique devrait être portée ce mercredi 8 juillet lors du derby face à l’Espanyol, si le problème de fabrication que rencontre Nike se résout…