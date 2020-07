FC Barcelone : Nike sort le maillot extérieur noir des Catalans [OFFICIEL]

Les coéquipiers de Lionel Messi connaissent la tenue qu’ils porteront la saison prochaine, en déplacement. Nike a dévoilé, ce vendredi 31 juillet, le maillot extérieur noir des Catalans. Le FC Barcelone a fait de même en postant un clip sur ses réseaux sociaux. On y voit notamment des joueurs stars de l’équipe masculine poser, ainsi que quelques joueuses du club.

Nike sort le maillot extérieur noir des Catalans

Après la tenue domicile, dévoilée il y a quelques semaines maintenant, place à celle de l’extérieure. Noir de la tête aux pieds, avec des touches de doré sur le sponsor, le logo, la marque ou encore le bout des manches et le col, le kit se veut sobre et contemporain à la fois. « Je pense que ces couleurs fonctionnent très bien pour créer un look épuré qui aura cet attrait croisé et le rendra populaire dans les rues qui l’ont inspiré », a déclaré Scott Munson, vice-président de Nike Football Apparel. La marque américaine s’est inspirée de l’atmosphère électrique des nuits de la ville de Barcelone pour confectionner cette tenue.

Un bond en arrière pour le FC Barcelone

Il s’agit du premier maillot noir du club depuis la saison 2011-12. À l’époque, le club catalan vivait sa dernière saison sous les ordres de Pep Guardiola, mettant fin à une ère qui marquera à jamais l’histoire des Blaugranas. La tenue est disponible à partir de ce vendredi 31 juillet sur la plateforme Nike et dans les boutiques du FC Barcelone. Deux composants du maillot sont disponibles : celui du match, porté par les joueurs, et un autre moins technique, mais à un prix beaucoup plus attractif.