FC Lorient : Les maillots domicile, extérieur 2020-21 sont sortis [OFFICIEL]

Pour son retour parmi l’élite, le FC Lorient garde ses deux sponsors premium. Le premier, Jean Floc’h a récemment été prolongé. L’autre, l’équipementier Kappa, est sous contrat jusqu’en 2022. Il vient de dévoiler ce vendredi, les maillots de la saison 2020-21 des Merlus, pour les deux principaux modèles « domicile » et « extérieur ».

Kappa dévoile les maillots domicile, extérieur du FC Lorient

Le maillot « home » met en avant la culture celte et le Festival Interceltique de Lorient qui célèbrera en 2021, sa 50e édition. C’est de l’affiche de l’événement que la tunique puise son inspiration. Le orange iconique des Merlus domine largement, avec le noir pour seconder, présent au niveau des épaules. Les logos du sponsor et de l’équipementier sont en blanc. L’inscription « Les Merlus », avec deux hermines, est glissée dans le dos, au niveau du col.

L’équipementier à l’Omini à quatre clubs en Ligue 2020-21

Sur le maillot extérieur également. Celui là est blanc pour couleur principale, accompagné d’orange et de noir. « Des rayures horizontales évoquent la ligne d’horizon séparant ciel et mer sur la côte du pays de Lorient », écrit Kappa à son sujet dans son communiqué. Après les maillots du SCO Angers dévoilés ce jeudi, Kappa sort cette fois ceux du promu Lorient. Il reste à la marque italienne, ceux du nouveau FC Metz et de l’AS Monaco, à officialiser.