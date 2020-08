FC Metz : Les premiers maillots Kappa saison 2020-21 sont sortis [OFFICIEL]

Ils se sont fait attendre. Désirer des proches du club grenat. Les voilà dévoilés ce mercredi, les maillots de la saison 2020-21 de Kappa pour le FC Metz. Les trois pièces en une seule livrée : à domicile, pour les rencontres à l’extérieur et le third. Ce sont les premiers du retour de la marque italienne au club lorrain, déjà présente il y a une dizaine d’années, avant que Nike prenne le relai.

Kappa dévoile ses trois premiers maillots pour le FC Metz

Désormais c’est pour trois ans que le FC Metz et Kappa sont liés, cette première collection, met le grenat iconique en avant sur le modèle « home ». Il se compose de rayures horizontales, il s’accompagne de blanc pour marquer les logos et sponsors de l’équipe de Vincent Hognon. Le maillot extérieur est du même esprit esthétique, en dominante de blanc, et le grenat en secondaire.

grenat, blanc et bleu pour les couleurs principales

Le third enfin est d’une couleur bleue déjà portée par le club, dans les années 90. Kappa y voit un clin d’oeil à la rivière Moselle qui traverse la ville. L’équipementier sportif le complète de doré sur le col et l’Omini distinctif. Le sponsor ventral est en blanc et le logo du club dans ses couleurs d’origine.