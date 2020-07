FC Nantes : Exit New Balance, les Canaris changent d’équipementier

Le secret avait été soigneusement gardé. Il a été révélé ce vendredi par le FC Nantes et son nouveau partenaire technique, l’Italien Macron. Les Canaris et l’équipementier se sont unis pour les cinq prochaines saisons, à compter de celle 2020-21, qui débute. Ce partenariat concerne toutes les équipes du club, des pros aux féminines, en passant par l’académie et le staff.

Le FC Nantes signe 5 ans avec Macron

« Le partenariat avec le FC Nantes est important, d’une part d’un point de vue stratégique car il consolide davantage notre position sur le marché français, et d’autre part, en raison du prestige de ce grand Club, justifie par communiqué, le PDG de Macron, Gianluca Pavanello. Nous souhaitons créer une collection unique et exclusive, à travers les kits de match et la ligne de merchandising dédiée aux fans, dont la genèse est l’histoire et les couleurs du FC Nantes. »

👕 | 🆕 Le FC Nantes est heureux d'annoncer @MacronSports, leader international dans la fabrication de teamwear, comme nouvel équipementier du Club pour les 5 prochaines saisons 🤝 𝙒𝙤𝙧𝙠 𝙝𝙖𝙧𝙙, 𝙥𝙡𝙖𝙮 𝙝𝙖𝙧𝙙𝙚𝙧. — FC Nantes (@FCNantes) July 10, 2020

Un autre nouvel équipementier pour les Canaris

Les maillots de la première collection seront dévoilés bientôt. C’est un autre nouvel équipementier pour le FC Nantes après successivement, Errea, Umbro et New Balance ces dernières saisons. Macron comptera trois équipes en championnat de France de Ligue 1 cette saison, avec l’OGC Nice et le promu RC Lens, en plus.