FCGB : Ça y est, les Girondins rejoignent officiellement adidas

A compter de minuit ce mercredi, les Girondins de Bordeaux auront un nouvel équipementier. Ce sera l’Allemande adidas. Les deux marques doivent attendre d’entrer ce 1er juillet, dans la saison 2020-21 pour communiquer conjointement. Mais déjà ce mardi soir, l’ex-partenaire a posté sur les réseaux sociaux, un message scellant seize ans de collaboration commune, et autant de collections de maillots pour les joueurs.

Les Girondins de Bordeaux changent d’équipementier ce 1er juillet

A propos de maillots, les premiers signés adidas devait être dévoilés prochainement. Le marine et blanc sera sur le domicile, avec le scapulaire iconique. La tunique extérieure sera blanche et accompagnée de bordeaux, selon les informations de Footy Headlines. Avec adidas, les Girondins devraient s’engager sur cinq ans jusqu’en 2025, à hauteur de plus ou moins un million d’euros par an. Le géant mondial de l’équipement sportif et le club bordelais ont déjà collaboré ensemble, notamment dans les années 80.

adidas avec Kappa sera majoritaire en Ligue 1

La saison prochaine, adidas comptera quatre clubs en Ligue 1 avec l’Olympique Lyonnais, le RC Strasbourg et le Stade Brestois pour un autre qui vient aussi de changer de sponsor, en quittant Nike pour la marque au trois bandes. Laquelle sera donc majoritaire en Ligue 1, la saison 2021 prochaine, avec Kappa associée à l’AS Monaco, le SCO Angers, le promu FC Lorient et le FC Metz.