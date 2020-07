Girondins de Bordeaux : Et voilà le maillot extérieur 2020-21 [OFFICIEL]

Dévoilé en même temps que le modèle domicile, dont nous avons parlé un peu plus tôt dans cette matinée de mercredi, voilà le maillot extérieur d’adidas pour la saison 2020-21 des Girondins de Bordeaux. Le premier du retour de la marque, au club au scapulaire. Ce modèle dit « away » ne le porte pas, contrairement à la version domicile. Il est uni sur fond de blanc, accompagné de bordeaux et de doré.

Les Girondins de Bordeaux présentent aussi le maillot extérieur 2020-21

Cette dernière couleur d’or, est une référence « à l’architecture du XVIIIe siècle qui caractérise Bordeaux », explique la marque allemande dans son communiqué de présentation. C’est tout le « prestige de la ville », qu’adidas a souhaité symboliser par ce maillot. Comme le domicile, il sera disponible à la vente, à partir du 22 juillet, au prix de 89,95 euros le modèle adulte. Si le maillot domicile fera sa grande première sur le terrain le 25 juillet, à l’occasion de l’amical face à Angers, on ne connait pas encore la date de sortie en match, de ce maillot extérieur.