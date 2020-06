Groupe IGS nouveau fournisseur officiel du PSG Handball

Il n’y a pas que la section foot du PSG qui recrute de nouveaux sponsors en cette période, post-confinement. Le handball également puisque l’on apprend ce mardi, que le club de la capitale a Groupe IGS pour nouveau commanditaire, en qualité de « fournisseur officiel ». Spécialiste de la formation sous toutes ses formes, Groupe IGS s’engage auprès du Paris Saint-Germain handball, dans le but de « créer des événements et conférences pour échanger entre sportifs, entreprises et étudiants, de former les jeunes aux valeurs du sport et à les professionnaliser, de les accompagner dans leur reconversion », peut-on lire dans le communiqué.

Des étudiants qui se rapproche des athlètes du PSG handball

Groupe IGS bénéficiera, grâce à ce partenariat, de places aux matches pour son réseau de 9000 partenaires, afin de permettre le rapprochement entre de jeunes athlètes et des étudiants. Ceux qui sont en filière communication, profiteront également de cessions de média training, avec l’attaché de presse du PSG handball. « Le Paris Saint-Germain Handball partage avec le Groupe IGS la même ambition de permettre aux jeunes qui passent par nos institutions de ressortir armés pour affronter les défis qui les attendent dans leurs domaines professionnels respectifs », déclare à ce sujet, Jean-Claude Blanc, le directeur général du club de la capitale. Les modalités du contrat, sur la durée ou le montant n’ont pas été communiqué.