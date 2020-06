Inter Milan : Le maillot domicile 2021 des Lombards est sorti [OFFICIEL]

Equipementier de l’Inter Milan jusqu’en 2024, Nike a dévoilé ce mardi, le maillot domicile saison 2020-21 produit pour le club lombard. Il est bleu et noir, les couleurs iconiques des Nerazzurri, mais la marque US a dépoussiéré certains des codes historiques et d’abord, celui des rayures verticales. Pour l’exercice prochain, elles seront remplacés par des zig-zag.

L’Inter Milan et Nike dévoilent le maillot domicile 2021

Pirelli reste le commanditaire principal, à l’avant de la tunique, il est imprimé en couleur d’or, comme la Virgule du sponsor et le logo de l’Inter. « Notre ville. Notre rêve. Notre futur. Fais pour briser les barrières », dit le slogan associé à cette sortie, alors que ce maillot puise son inspiration du travail des designers milanais dans les années 80 ; la ville étant une capitale mondiale de la mode.

Il sera dès demain mercredi 1er juillet à la vente sur le store officiel de l’Inter et à partir du 4, partout dans les points de vente.