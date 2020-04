L’AS Monaco double l’OM en nombre sur les réseaux sociaux

Même quand le foot s’arrête, l’AS Monaco prospecte. En mars, plus que ses concurrents direct en Ligue 1, dont l’Olympique de Marseille à qui elle dispute la deuxième place d’équipe la plus suivie sur l’ensemble des réseaux sociaux, derrière l’intouchable PSG. Selon les données d’Iquii, dans son étude mensuelle sur l’évolution des clubs de foot, dans le 2.0, au cours du mois dernier, le club princier a dépassé, en nombre de followers, son voisin marseillais.

L’AS Monaco progresse sur Facebook et Instagram…

La progression monégasque est principalement liée à Facebook et Instagram, l’augmentation sur ces réseaux est respectivement de 5,39% et 3,52% d’un mois à un autre. Dans les deux cas, c’est la 2e plus forte croissance du football européen. Le rapport ne précise pas si cette poussée est organique ou le fait de publication sponsorisée par les communicants du club. Le fait est que l’AS Monaco compte désormais une base d’audience cumulée de 10,8 millions de followers, à l’addition des réseaux Facebook (7M), Instagram (1,5M), Twitter (2,2M) et Youtube (123k).

… Et double l’OM en nombre de followers

C’est 100 000 abonnés de plus environ que l’OM, avec 10,7 millions au terme du mois de mars. Marseille glisse donc troisième, au classement des clubs les plus populaires du foot français, après Paris (80 millions cumulés), Monaco et devant l’Olympique Lyonnais, à plus longue distance avec 7,1 millions de followers. Au total, la fan base de la Ligue 1 dépasse les 120 millions.