Le FC Lorient portera le Che sur son maillot

Après avoir prolongé avec son sponsor maillot Jean Floc’h, le FC Lorient a annoncé un nouveau partenariat via sa plateforme en ligne, ce jeudi 9 juillet. Il s’agit de la marque de boissons énergisantes CHE Freedom Spirit. Cette dernière débarque en tant que « parrain officiel » (l’équivalent d’un partenaire majeur) du club breton.

CHE Freedom Spirit s’est engagé trois ans, avec le FC Lorient. Le logo de la marque, au fameux portrait du Che, sera floqué, dès le début de la saison prochaine, sur la « poche » droite du maillot des Merlus. Les supporters lorientais pourront aussi bénéficier des produits de la marque, dans les espaces de vente au Moustoir. Un dispositif de visibilité et de communication de la marque est également prévu par le FCL. Loïc Féry, président du club, est ravi d’accueillir ce nouveau partenaire. « Nous sommes heureux de pouvoir compter sur un nouveau parrain officiel, cette saison. La famille s’agrandit et je suis persuadé que nous pourrons réaliser de belles choses ensemble. »

Un nouvel arrivant pour les Merlus

Alexis Ferreiro, cubain d’origine et breton d’adoption, président directeur général de Comexem et détenteur de la licence CHE Freedom Spirit, se réjouit également de cet engagement avec le promu breton.« L’accession du FCL dans l’élite, est le timing parfait pour accompagner le lancement de notre dernier né. Le partenariat avec le FCL, c’est un engagement fort. » On ne sait pas si le portrait du Che se conjuguera au logo de Breizh Cola, autre partenaire boisson du club, présent à gauche sur le maillot des Merlus, la saison dernière. Deux marques « concurrentes » sur une même tunique, ça ne serait pas banal.