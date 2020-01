Les Girondins de Bordeaux s’associent au réseau social français Be Sport

Les Girondins de Bordeaux ont terminé l’année civile, en nouant un partenariat jusqu’ici unique dans le sport professionnel, d’ici à ce que d’autres prennent peut-être la suite. Les Marines ont rejoint la plateforme française Be Sport qui veut être le carrefour entre les clubs, les athlètes, les fans et les médias, qu’ils soient du monde professionnel comme des amateurs.

Le FCGB et Be Sport ont trois ans pour réussir conjointement à « mettre en œuvre un écosystème digital innovant permettant au FC Girondins de Bordeaux de mieux interagir avec ses supporters et tout l’écosystème du sport en Nouvelle-Aquitaine », indique le communiqué de presse. « Le LAB (laboratoire d’innovation et de recherche commun) travaillera à la création d’outils numériques innovants permettant de développer les interactions entre clubs, équipes, athlètes et supporters. Des outils conversationnels seront conçus pour la diffusion de contenus éditorial et social », peut-on également lire.

La plateforme Be Sport rassemble et relaie le contenu 70 000 clubs, amateurs et professionnels. Elle se revendique comme le « premier agrégateur de données sportives en France ».