Lionel Messi s’offre un nouveau sponsor et une publicité pour de la bière

Une virgule dans une actualité chargée, pour ne pas dire plombée par le contexte sportif, c’est ce que s’offre Lionel Messi avec cette actualité plus fraîche, et de nature à balayer ses envies de départ du Barça, sur lesquelles il est depuis revenu. La marque américaine de bière, Budweiser annonce en effet le recrutement de la star argentine, dans le cadre d’un « accord global et pluriannuel », faisant du footballeur un ambassadeur monde, du brasseur.

Lionel Messi devient ambassadeur monde de Budweiser

Les premiers effets de ce partenariat sont directs : Lionel Messi a prêté son image à une campagne commerciale, intitulée « Be a king » (deviens un roi). Sans toutefois occulter le séisme provoqué par les envies d’ailleurs du joueur, le message en joue, avec des phrases telles que : « Ils disent qu’il a perdu son amour pour Barcelone », ou « Ils disent que son coeur est ailleurs »… Jusqu’au plan orienté sur Lionel Messi : « Et lui, que dit-il ? ». Puis l’image finale, d’une bouteille de bière au nom de l’Argentin et la réplique dernière : « La grandeur vaut plus que mille mots ».

La Pulga a désormais une bouteille à son image

« Je suis très heureux de m’associer à Budweiser, pour partager mon expérience, tournée vers la détermination à devenir le meilleur joueur que je le peux, explique Messi, à propose de son nouveau partenaire. Jour après jour, année après année, il m’a fallu des sacrifices et des efforts, pour réaliser mon rêve. J’espère que tous les fans du monde entier trouveront l’inspiration dans mon histoire, pour leur carrière professionnelle ». Si l’on peut oser un conseil, s’inspirer de Lionel Messi doit se limiter à son talent et son abnégation. Parce qu’envoyer un recommandé à son boss pour signifier sa volonté de partir, n’est peut-être pas la meilleure chose à faire !