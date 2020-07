LOSC : Le maillot domicile 2020-21 des Dogues a fuité

Dans la mesure où New Balance a dévoilé ce vendredi, celui produit pour Porto, la marque américaine ne devrait plus tarder à officialiser le maillot domicile 2020-21 du LOSC qu’elle habille en Ligue 1 (avec le FC Nantes, également). Avant cela, on a déjà un premier aperçu de la tenue, sur la base des visuels partagés par le site spécialisé Todo Sobre Camiseta.

Plus rouge le maillot domicile du LOSC 2020-21

Comme la saison dernière, le rendu pour les Dogues est très graphique. Avec une dominante plus claire du rouge, sur les deux autres couleurs que sont le bleu et le blanc. Ce modèle là présente une forme de scapulaire qui ne devrait pas échapper aux suiveurs des Girondins de Bordeaux. A moins qu’il ne faille lire un M, comme le suggère le média sud-américain.

🚨🇫🇷 ¡ANTICIPO! Se ha filtrado la camiseta local de Lille OSC para la temporada 2020/21: https://t.co/niE9ebdlMc pic.twitter.com/2Ron02Da5A — Todo Sobre Camisetas (desde 🏠) (@EleteTSC) July 3, 2020

New Balance est l’équipementier, Boulanger le sponsor

New Balance est l’équipementier derrière ce maillot, Boulanger reste le sponsor premium présent à l’avant. Et derrière est ajoutée au niveau du coup, la mention « Les Dogues ». Cette tunique sera la principale portée par les hommes de Christophe Galtier, et d’abord pour les rencontres à domicile, au stade Pierre-Mauroy.