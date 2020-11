Maradona excellait aussi dans les publicités. Son best of…

Sa dernière apparition française, dans un spot commercial, remonte à l’été 2018 à l’invitation de Puma, pour la révélation des maillots de l’OM. Puma a été l’équipementier officiel de la carrière de Diego Maradona, c’est à lui qu’il a souvent prêté son image, pour des spots à l’époque diffusés à la télévision. Bien avant l’ère internet. « Puma est mon meilleur ami », disait El Pibe de Oro, dans une campagne vieille de presque quarante ans.

Diego Maradona en première ligne des débuts du marketing sportif

Diego Armando Maradona n’était pas qu’une bête de footballeur, il était charismatique et savait profiter de la lucarne médiatique. Au cours de sa carrière de joueur, comme après, il a signé quantité de réclames, dont certaines sont demeurées mémorables. Notamment celle où il partage l’affiche, en 2010, avec le Brésilien Pelé son rival, et un certain Zinedine Zidane, alors jeune retraité sportif, pour le compte du groupe Louis Vuitton.

Avec beaucoup de dérision pour les besoins des annonceurs

Mieux, Maradona a revêtu le maillot de la Seleçao rivale, en 2006, dans une promo de Guarana où Maraédona côtoie Ronaldo ou Kaka. C’est après cela, qu’en 2014 pour le Mondial chez le voisin, il est devenu l’ambassadeur de l’emblématique marque brésilienne Havaianas. L’histoire raconte qu’à ses débuts, à une époque où la pratique était encore autorisée, Diego Maradona a toujours refusé de s’associer à des marques d’alcool ou de cigarettes. Avant que certains de ses excès ne le rattrapent finalement.

Diego Maradona avait tout pile 60 ans et aujourd’hui c’est toute la planète qui pleure la disparition d’un homme hors du commun et d’un génie du football.

Les meilleurs publicités avec Diego Maradona

Sa dernière en France, en 2018

En 1982, pour son équipementier

Dans plusieurs campagnes signées du géant McDonald

Casting de rêve pour Louis Vuitton en 2010

Maillot du Brésil sur les épaules, en 2010

La tête dans un fauteuil, en marge du Mondial 2014

Il a aussi été l’ambassadeur des célèbres tongs brésiliennes Havaianas