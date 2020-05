NBA – Bye bye Spalding, Wilson nouveau fournisseur de ballons

A force de les voir partout, dans la majorité des clubs et écoles de basket, mais d’abord au centre du jeu de la Ligue la plus puissante de la discipline, on s’était habitué aux ballons estampillés Spalding. A croire qu’il n’y avait que la marque de Chicago pour produire des balles oranges. Depuis 37 ans, c’est elle qui fournissait la NBA en gonfles, mais à l’occasion de son 75e anniversaire prochain, elle s’offre un changement majeur, en se rapprochant de Wilson.

Après 37 ans sur les parquets de la NBA, Spalding perd son partenariat

De même origine que Spalding, né à Chicago, le groupe Wilson s’est surtout fait une place depuis des années, sur les greens de golf mais surtout, les courts de tennis, à la production de balles et de raquettes. Avec Roger Federer pour ambassadeur. On sait moins que Wilson a été le premier fournisseur ballon de l’histoire de la NBA, jusqu’en 1993 et le début de l’accord avec Spalding. « Nous avons été partenaires 37 ans, cela nous renvoie à l’époque du premier ballon officiel de la NBA, en 1946 et nous sommes impatients de contribuer, ensemble, au développement du basket », explique Salvatore LaRocca, le responsable du sponsoring de la ligue nord-américaine.

Wilson rafle la mise ses ballons seront au centre de tout le jeu

L’accord ne se limite pas qu’à la seule NBA, qui reste néanmoins la principale locomotive pour Wilson. L’équipementier US fournira également la Women’s National Basketball Association (WNBA), la NBA G League, la Basketball Africa League (BAL) et ses ballons seront numérisés à l’identique, dans la série du jeu sur console, NBA2K. Le nouveau contrat entrera en vigueur à partir de la saison 2021-22, les modalités de temps ou financières ne sont pas connues.