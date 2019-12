NBA – Luka Doncic rejoint Jordan Brand pour un contrat record

Il était convoité de toutes les équipementiers proches de la NBA, après avoir éprouvé des chaussures produites par Nike, sinon Under Armour, Luka Doncic a finalement tranché pour la marque Jordan Brand qui sera à l’avenir son équipementier. L’arrivée du polyvalent slovène de 20 ans sous les couleurs de la division de Nike a été officialisée sur les réseaux sociaux de la marque. Selon les informations relayées par AS, Doncic a signé pour les cinq prochaines saisons avec Jordan.

Luka Doncic a signé 5 ans et 100 M$ avec Jordan Brand

Et en contrepartie d’un contrat estimé à 100 millions de dollars (90 M€), au global. C’est plus que les 75 millions sur cinq ans, annoncés pour l’autre phénomène du moment, l’Américain Zion Williamson qui lui aussi a récemment décidé de rejoindre l’équipementier au jumpman pour logo. « Quand j’ai su que Jordan était intéressé, j’étais vraiment excité », dit Luka Doncic dans un entretien donné sur le site de la marque. « Plus j’en apprenais sur leurs projets et je découvrais à quel point ils croyaient en moi, plus cela devenait une décision facile. »

Le Slovène est l’une des nouvelles stars des parquets de la NBA

Avec ce nouveau contrat qui s’ajoute à ses responsabilités croissantes chez les Mavericks de Dallas, Luka Doncic prend conscience de sa soudaine exposition internationale. « J’ai toujours essayé de me comporter de la façon qui me semble la plus juste et conforme aux valeurs de ma famille. Si c’est aussi un moyen d’influencer les jeunes de manière positives, c’est une bonne chose et je continuerai de le faire ».