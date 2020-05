OL – Le maillot extérieur 2021 devrait être gris et noir

Les couleurs rappellent celles du maillot de la saison 2012-13, avec des éléments 3D dessus. Footy Headlines ne sait pas encore si le même effet sera reconduit, en revanche pour ce qui concerne les couleurs, le maillot extérieur saison 2020-21 d’adidas pour l’OL seront proches. A savoir un mélange de gris et de noir. Le noir étant, nous dit le média britannique spécialiste des leaks, la couleur dominante du short et des bas.

Couleurs et teintes foncées pour le maillot extérieur de l’OL ?

Normalement prévu pour sortir en ce mois de mai, la date a naturellement été repoussée par l’équipementier aux trois bandes, tant que nul ne sait exactement, quand le football va reprendre sur le territoire national. Ce duo gris foncé/noir n’est pas inédit pour un maillot de l’Olympique Lyonnais, mais ça n’est pas non plus une habitude. Pas plus que le violet (bleu ?) qui s’annonce, en dominant sur la tenue third que les Gones sont supposés porter en coupe d’Europe. Seulement en sont-ils jusqu’ici privés, après la décision de la LFP d’entériner la fin de la Ligue 1. Il reste à Lyon deux possibilités, en gagnant la coupe de la Ligue ou mieux, la Ligue des champions 2019 qui doit normalement se poursuivre, avec un huitième de finale retour à disputer à la Juventus (1-0).

Avec un nouveau sponsor à compter de la saison 2020-21 prochaine

Rappelons enfin, que le maillot de l’Olympique Lyonnais portera un nouveau sponsor à compter du prochain exercice puisque Hyundai, partenaire premium depuis de nombreuses années, va être remplacé sur l’avant des tenues, par la compagnie aérienne Emirates.