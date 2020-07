OL : Un maillot inédit pour affronter l’OGC Nice ce samedi

Ce samedi 4 juillet, trois clubs de la Ligue 1 disputent leur premier match amical précédent la saison 2020-21. Le premier pour toutes les équipes de la Ligue 1. Cela vise les voisins de l’AS Saint-Etienne (opposée à Rumilly) et l’OL qui reçoit l’OGC Nice au Groupama Stadium. Ce choc de deux formations ambitieuses de l’élite est programmé à 18h30, pour les Gones, il se jouera avec un maillot inédit sur les épaules.

L’OL reçoit l’OGC Nice pour un 1er amical

Depuis mercredi 1er juillet a officiellement débuté le partenariat du club lyonnais avec la compagnie aérienne, Emirates. Laquelle est désormais le sponsor premium de l’OL, présente à l’avant des maillots des joueurs, pour cinq ans et moyennant une quinzaine de millions d’euros par an, selon nos informations. Ce samedi, la tunique des joueurs présents sur la pelouse, portera la marque de ce partenariat.

Début du partenariat maillot entre l’OL et Emirates

« Dubai is open » sera le premier message partagé par la compagnie aérienne des Emirats arabes unis. Il sera plus tard remplacé pour la saison sportive officielle, par le slogan « Emirates Fly better ». Emirates succède à Hyundai en tant que commanditaire majeur du club rhodanien, la compagnie occupera l’espace avant des maillots des professionnels en championnats de France, comme en coupes nationales et/ou européennes.