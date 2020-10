OM : Ce que serait le maillot 2021-22 des joueurs phocéens

Alors qu’il y a deux semaines, le club présentait son équipement third pour la Ligue des Champions, le design du maillot de l’OM 2021-22 se dévoile déjà. Comme le présente Gol de Sergio, dans la séquence i-dessous, ce dernier serait fortement inspiré de l’âge d’or de l’Olympique de Marseille.

Selon ce dernier, pour cette saison 2021-22, les Phocéens reviendraient à l’essentiel, avec un maillot sobre, coloré d’un fond blanc assorti de fines rayures grises, et des deux bandes bleu clair, les deux couleurs emblématiques du club. Il serait doté d’un col en V aux teintes marines, blanches et rouges.

Il rappellera sûrement aux supporters marseillais la tunique portée par les hommes de Jean-Pierre Papin et Chris Waddle en 1989-90. Sous celle-ci, ils avaient atteint la demi-finale de la Coupe d’Europe des clubs champions (ancienne Ligue des Champions), après avoir survolé le championnat. Sur la base de ces premières informations, des mockup circulent déjà sur la toile, sans que l’on ne sache bien sûr, à quel point ils seront proches (ou non), de la vérité finale.

Here’s my take on the @OFOBALLnew (cc: @GolDeSergio) information on Marseille’s 21/22 home kit, then pic.twitter.com/A1bCLSmLfs

— Jack Henderson (@hendocfc) October 15, 2020