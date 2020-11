OM : Le maillot 2020-21 de la collab’ avec BALR a fuité

Alors que son partenariat suit son cours jusqu’en 2023, l’OM est un des clubs les plus importants aux yeux de Puma. Son retour en Ligue des Champions et la ferveur locale, une des principales pistes d’activation privilégiée par la marque, on fait de cette coopération une réussite. De nombreuses nouvelles collections font alors leur apparition, comme celle du maillot 2020-21 de la collab’ avec BALR, qui a fuité sur la chaine du spécialiste Gol de Sergio.

Le maillot 2020-21 de l’OM aux couleurs de BALR

Contrairement au maillot extérieur attendu pour la saison 2021-22, pas de marine foncé, et peu de bleu ciel. La tunique des Phocéens s’adapte au style de BALR, marque connue pour ses créations en noir et blanc. Elle sera donc plutôt sobre, tout en noir, assortie de motifs en forme d’hexagones sur la partie supérieure et inférieure. Des formes dont les traits seront colorés, et formeront un dégradé allant du gris au bleu ciel au fur et à mesure qu’elles s’approchent des extrémités. Le col sera de la même couleur que l’équipement, et en-dessous apparaitront le logo de Puma en doré (à droite) et de l’OM (à gauche).

Une collab’ Puma BALR avec d’autres clubs

Les Marseillais ne sont pas les seuls à bénéficier d’une collaboration entre Puma et BALR. La première s’articulait autour d’Antoine Griezmann pour une collection streetwear, il y a plus d’un an. Cette année, ce sont plusieurs clubs qui présentent ces maillots : l’OM mais aussi Manchester City, l’AC Milan ou encore Dortmund, les clubs a plus forte valeur marketing pour le géant allemand. Un attrait de cette entreprise néerlandaise pour le football qui peut s’expliquer par son identité, fondée par l’ancien joueur de l’Ajax Demy de Zeeuw en 2013, et où l’ancien défenseur du PSG, Gregory Van der Wiel, possédait des actions jusqu’en 2018.