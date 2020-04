OM – Le maillot domicile 2020-21 de l’OM a fuité

Il est là, dévoilé avec un temps d’avance sur le calendrier de Puma qui le produit, le futur maillot domicile 2020-21 de l’OM. Pas encore officiel, ce visuel est partagé par le groupe Ofoball que l’on sait particulièrement bien informé. Croyons donc cette tenue sur fond de blanc, accompagné de bleu ciel, d’un peu de noir et de doré, comme celle que les joueurs marseillais porteront en principale, sur les terrains du prochain exercice.

Clin d’oeil au Corbusier sur le maillot 2020-21 de l’OM

Cela ne se devine pas beaucoup à l’image, mais cette pièce puise en fond son inspiration, de la Cité radieuse, l’Unité d’habitation de Marseille construite par Le Corbusier. Le blanc domine avec le bleu ciel en secondaire, sur le col, en bouts de manches our sur le logo plaqué à gauche sur la poitrine. Jusqu’ici, ce n’est que du classique pour un maillot domicile, de l’Olympique de Marseille.

Bleu ciel, doré et noir complètent les couleurs de la pièce

Le doré et le noir qui s’y ajoutent, complète le logo du club et dessine celui de l’équipementier Puma pour l’un, marque le sponsor ventral Uber Eats, pour l’autre. Rappelons à propos de ce dernier qu’il a manifesté, auprès de Sportune, son soutien au club en ces temps d’incertitude économique. Cela n’est pas encore indiqué, mais le short et les chaussettes qui accompagnent ce maillot, devraient être blanc assorti.

Image du futur maillot domicile 2020-21 de Puma pour l’OM