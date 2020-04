OM, PSG, ASM… Si les maillots des équipes étaient assortis à leur logo…

Il y a quelque part une forme d’inspiration quand une marque produit le maillot d’un club, le domicile principalement. Il puise ses couleurs voire son design de celles du blason iconique de chaque franchise de sport, et le foot ne fait pas exception à la règle. Mais en poussant l’idée plus loin, imaginez que les tenues soient assorties aux logos du club. C’est compliqué de l’envisager ?

Comment seraient les maillots de l’OM ou du PSG si la base étaient leur logo ?

Pas de problème, le designer argentin Nato Doldan l’a fait pour nous. Il a produit sur ce concept, une trentaine de visuels de maillots de tous clubs, dont trois appartiennent au championnat de Ligue 1 : le PSG avec la Tour Eiffel et la fleur de lys, l’AS Monaco qui perd ici sa diagonale voulue par la princesse Grace, pour des bandes verticales rouges et blanches, et l’OM dans un style plus simple, sur fond de bleu ciel et les initiales O et M en dégradé ton sur ton.

Des pièces étonnantes et sympas, produites physiquement pour certaines

A l’échelle européenne, certaines pièces sont superbes. Notamment le Real Madrid, en acceptant que sur son blanc maillot il y est la diagonale bleue du logo, en travers. Et celui, plus bigarré et chargé du FC Barcelone. Celui du club catalan, Nato Doldan l’a même produit en vrai, avec la version du Boca Juniors. Découvrez quelques modèles dans le diaporama ci-dessus.