OM, PSG, ASSE… Les clubs de Ligue 1 les plus suivis sur Tik Tok

Près d’un an et demi après l’OM, ils sont cinq désormais les clubs de la Ligue 1, à compter un profil sur le réseau social qui monte : Tik Tok. Cinq, plus la LFP qui tient sa page pour la Ligue 1, c’est encore un peu marginal mais considéré avec intérêt, puisque les clubs y viennent de plus en plus.

L’OM précurseur, le PSG le plus suivi

l’Olympique de Marseille est « à jamais le premier » sur le réseau né en Chine, mais en nombre de followers, il doit courber l’échine face au PSG ; lequel dépasse les 900 000 followers. C’est plus à lui seul, que tous les autres comptes de clubs additionnés. Mais moins par contre que la « Ligue 1 » suivie par plus du million de followers. C’est à ce titre une performance louable pour les auteurs de la page, car l’adhésion des fans est potentiellement moins forte que pour les équipes.

Dernier arrivé, le FC Nantes a croqué l’ASSE

Derrière Paris, Marseille compte également ses followers en centaines de milliers. Les autres sont plus modestes, à l’AS Monaco, au FC Nantes et à l’ASSE. Les Canaris sont les derniers arrivés sur le Tik Tok, leur première publication remonte à décembre dernier. Deux mois après Saint-Etienne, les Nantais ont jusqu’à présent fait montre de plus d’efficacité à recruter des abonnés, puisqu’ils sont 16,9 k abonnés à la page de Nantes, à l’instant pour nous d’écrire ces lignes, contre un peu plus de 8 000, pour Saint-Etienne.

Les clubs de la Ligue 1 les plus suivis sur Tik Tok

1. @psg = 916,5 K followers

2. @om = 244,3 K

3. @asmonaco = 71,5 K

4. @fcnantes = 16,9 K

5. @asseofficiel = 8225