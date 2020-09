Les sponsors maillots (et les fins de contrats) des clubs de la L1 2021

La saison 2020-21 officiellement lancée en Ligue 1, tous les clubs ont dévoilé avant, les maillots domicile et extérieur produits pour couvrir l’exercice. La plupart n’ont pas changé, pour ce qui concerne le partenaire principal qui s’affiche en plus gros, au centre des tuniques. C’est l’objet de ce sujet, de s’y intéresser en donnant, quand cela a été communiqué par le club et/ou la marque, l’échéance du contrat.

Fin de bail en 2021 pour le FC Nantes, l’ASSE ou le SCO

Pour quelques-uns d’entre eux, cette saison est la dernière, sauf reconduction. C’est le cas de l’historique Synergie au FC Nantes, d’Aesio à l’ASSE, du duo Scania/Le Gaulois, sur les maillots du SCO ou du groupe ES, à Strasbourg. Le club alsacien compte toutefois cette saison, un nouveau commanditaire, sur les tenues que portent les joueurs, sur les terrains autres que celui de la Meinau.

Emirates passe du maillot du PSG à celui de l’OL, pour 5 ans

Nouveau également, le sponsor Bastide Médical sur le maillot des Crocos de Nîmes et Emirates sur celui de l’OL. Les Gones ont signé cinq ans avec la compagnie aérienne, anciennement partenaire du PSG, c’est l’échéance la plus longue, pour celles que l’on connait en Ligue 1. Le PSG, puisque l’on en parle, est lié à ALL du groupe Accor, jusqu’en 2022. C’est le partenariat de sponsoring maillot le plus cher du football français.

Uber Eats reste à l’OM et devient le naming de la Ligue 1 française

Ailleurs sur d’autres terrain, l’OM poursuit avec Uber Eats, qui devient aussi, à compter de cet exercice 2020-21, le sponsor titre de la Ligue 1. Les Girondins de Bordeaux ont conservé le soutien de Bistro Régent, hésitant pendant la crise, tout comme le Stade Rennais avec Samsic pour autre marque historique, comme Synergie à Nantes, ou Fedcom à Monaco. Cet été, le FC Metz a prolongé avec Car Avenue (sans durée du contrat), son sponsor sur les tenues à domicile, et le FC Lorient aussi, avec Jean Floc’h, pour accompagner le retour des Merlus en Ligue 1.

Les principaux sponsors sur les maillots des clubs de la Ligue 1