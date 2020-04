Le onze des joueurs qui portent Nike en Ligue 1

Avec deux des trois principaux ambassadeurs de la division football de la marque, Nike aligne un collectif en Ligue 1 française ultra-compétitif, certainement plus que ceux des équipementiers concurrents que nous observerons prochainement. Kylian Mbappé et Neymar sont avec Cristiano Ronaldo, des images de la virgule, à l’échelle mondiale, ils sont aussi deux des joueurs les plus chers du globe sur le mercato, il est donc évident qu’ils ont leur place dans cette équipe.

Mbappé et Neymar sont 2 ambassadeurs à l’internationale chez Nike

Les autres également, certains étant possiblement plus discutables ; ce onze tient à la fois à l’importance des joueurs pour les marques qu’ils représentent, leur valeur sur le marché, le club qu’ils défendent et leurs résultats de la saison. En gros, les joueurs les plus exposés médiatiquement sont les plus susceptibles d’être dans la sélection. Ici, l’équipe alignée est digne de prétendre a minima à une place sur le podium, mais plus sérieusement, à défendre le titre en France.

Une majorité de joueurs du PSG devant deux de l’OM

Les membres du PSG sont majoritaires, devant deux joueurs de l’OM. Et avec eux, des révélations anciennes ou actuelles de la Ligue 1 : le buteur Victor Osimhen qui cartonne au LOSC, le latéral droit de l’OGC Nice Youcef Atal, sur qui lorgne le PSG et bien évidemment la pépite brute que couve le Stade Rennais, Eduardo Camavinga. Tel que nous l’avons déjà indiqué, le jeune homme est au centre de l’intérêt des équipementiers et notamment d’adidas. Dans les cages se glisse l’Olympique Lyonnais, par son gardien Anthony Lopes.

Un collectif valorisé à plus de 600 millions sur le mercato

Estimé par la plateforme Transfermarkt, ce onze des joueurs Nike en Ligue 1 vaut 618,5 millions d’euros sur le mercato et 56 millions en moyenne par joueur. C’est-à-dire non loin des valorisations de Maquinhos (52 M€) et de Marco Verratti et Mauro Icardi, à 60 millions.

Le onze des joueurs qui portent Nike en Ligue 1