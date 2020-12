OM : Puma x BALR dévoilent un maillot inédit pour les Phocéens

L’équipementier sportif Puma et la marque de mode fashion, BALR dévoilent ce mardi, jour de la Ligue des champions, une série de maillots inédits, produits conjointement pour les principaux clubs que la première marque habille : le Borussia Dortmund, le Milan AC, Manchester City et l’Olympique de Marseille. Le template du design est le même pour tous, mais pas reproduit de la même façon.

De même que sur toutes les pièces, le fond est noir, en dominante. La couleur secondaire varie, selon les codes du équipes concernées. Pour l’Olympique de Marseille, c’est le bleu ciel iconique du club phocéen qui a été choisi. Les formes géométriques hexagonales s’inspirent des ballons de foot en cuir originaux, à facettes noires et blanches cousues les unes avec les autres. Du doré, pour marquer du logo de l’équipementier ou sur celui de l’OM, complète l’ensemble.

OM - Les joueurs qui valent plus cher qu'il y a un an sur le mercato

Vous aimerez aussi: OM - Les joueurs qui valent plus cher qu'il y a un an sur le mercato

Il n’est pas prévu que les hommes d’André Villas-Boas portent cette tenue sur le rectangle vert, en match officiel. Ils ne l’auront pas sur leurs épaules, ce mardi soir, pour la visite de l’Olympiakos, en Ligue des champions.

Young BALRs, representing their clubs 🖤

The @pumafootball x @balr collection is here. pic.twitter.com/YdcmbxywUG

— PUMA Football (@pumafootball) December 1, 2020