OM : Training et pré-match les autres maillots de la saison 2020-21

Quelques jours après la révélation des maillots domicile et extérieur de l’OM, pour la saison 2020-21 prochaine, nous vous montrons ce samedi, les images des tuniques prévues d’un côté pour les séances d’entraînement quotidiennes, et de l’autre l’échauffement précédent les matches officiels des joueurs d’André Villas-Boas.

Les autres maillots 2021 de l'OM : tenue pré-match stadium bleue ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 4

Deux maillots pré-match très graphiques pour l’OM

Les tenues dites « pré-match » sont d’un graphisme particulier. Deux sont sorties, l’une à dominante de bleu, unie dans le dos et l’autre sur fond de blanc. Pour la première bleue, il est écrit à son propos : « Le design reprend la structure architecturale de monuments clés de Marseille », et à propos de l’autre qu’il « représente les multiples facettes de la ville, sa multiculturalité et l’unité du peuple marseillais ».

Plus classiques sont les maillots pour les entraînements

Les maillots training sont plus classiques et sans design de fond. L’un est sur un ton de blanc mêlé de gris et l’autre est le même, il mixe du bleu marine à du bleu ciel.