OM : Un minot marseillais chez Roc Nation, l’agence de Jay-Z

Roc Nation enrôle un jeune prometteur à l’OM. L’agence d’images, créée par le célèbre rappeur américain, Jay-Z, compte un nouveau sportif dans ses rangs, au nom de Ilyes Zouaoui, nous rapporte le Daily Mail. Le minot marseillais (16 ans) serait la relève du centre de formation olympien. Ce rapprochement, entre la société de l’homme et d’aff et du jeune prodige, montre la volonté de Jay-Z et son équipe de vouloir travailler avec les futurs talents.

L’agence de Jay-Z engage un jeune du centre de formation de l’OM

Ilyes Zouaoui, né en 2003, sort d’une saison pleine avec les U17 Nationaux de l’OM. Ses statistiques parlent pour lui : 15 buts et 14 passes décisives. Les dirigeants olympiens lui ont proposé un bail aspirant dernièrement, nous révèle le média britannique, mais d’autres écuries européennes seraient sur le dossier également. C’est le cas de Newcastle, Dortmund, la Juventus et la Lazio. Le club romain aurait même fait une proposition de contrat, relaye La Provence. À l’heure actuelle, l’OM n’a toujours rien officialisé à l’égard de sa jeune pousse.

Le minot marseillais rejoint Lukaku, Rashford et De Bruyne chez Roc Nation

L’agence de communication s’occupe également des intérêts commerciaux d’autres sportifs, davantage connus. Romelo Lukaku, de l’Inter, Kévin de Bruyne, de Manchester City, Axel Witsel, de Dortmund ou encore Marcus Rashford, de Manchester United, voici quelques noms de footballeurs avec lesquels travaille le rappeur américain. Le dernier cité, Marcus Rahsford, a fait l’actualité dans son pays récemment, demandant au gouvernement, via Roc Nation, de maintenir l’aide gratuite aux repas aux enfants, pendant la période des vacances scolaires forcées par la pandémie. L’agence collabore avec d’autres personnalités, issues de différents sports comme la NBA, avec Kyrie Irving, ou Geno Smith en NFL.