PSG – ASSE : Un maillot spécial pour la finale des Verts

A soirée de gala, tenue de circonstance. Pour la finale des Verts de l’ASSE face au PSG, en Coupe de France, ce vendredi soir, l’équipementier des Verts a produit un maillot spécial, pour les hommes de Claude Puel. Avec, puisque cette saison 2020-21, la tunique en propose un, un scapulaire au couleur du bleu, du blanc et du rouge, du drapeau national. Symbole, des « costumes pour sports et jeux » de 1929, avec le galon V au niveau de la poitrine.

Un scapulaire aux couleurs de la France sur le maillot de l’ASSE

C’est mardi, que la marque sponsor des Stéphanois a dévoilé les tuniques prévues pour l’exercice à venir, pour les Verts. Et c’est la première fois que Loïc Perrin et ses coéquipiers le portent en match officiel. Sur fond de vert pour le domicile, et de blanc pour l’extérieur, les styles sont les mêmes. Le third en noir teinté de vert diffère. Ce vendredi soir, les deux équipes évoluent sur la pelouse du Stade de France, dans leurs tenues, dites domicile.

Première sortie aussi pour la nouvelle tenue du PSG

Le Paris Saint-Germain a également dévoilé ce même mardi les maillots home et away, de Nike. C’est donc pour eux aussi une première dans leur nouvel ensemble.