Kylian Mbappé raconte la story sur ces réseaux sociaux : en 2008, ses parents investissent pour offrir à leur garçon une paire de Mercurial de la marque Nike, rose et identique à celle que porte alors, Franck Ribéry sur les terrains. 10 ans plus tard, l’attaquant du PSG a bien évolué car désormais, c’est pour lui que l’équipementier américain produit des chaussures signatures exclusives.

En l’espèce, une nouvelle paire dévoilée ce samedi, à la veille de la finale de la Ligue des champions à jouer face au Bayern Munich. C’est une version modernisée de la « Pink panther » en sont temps, chère à Ribéry sous les couleurs du… Bayern! Elle porte le nom de « Nike Mercurial Mbappé Rosa FG ». Sur fond rose, naturellement, elle porte un swoosh revisité à la façon d’un éclair. Les initiales KM, de celui qu’elles honorent sont visible sur le haut de la languette (voir les images détaillées dans la galerie ci-dessus).

In 2008, my parents saved up for a quarter to offer me the first edition of the Mercurial Pink Panther worn by the great @FranckRibery

Now in 2020 I will be wearing the new version at the Champions League final.

🤜🏽🤛🏽 @NikeFootball pic.twitter.com/AVy53NbKDl

— Kylian Mbappé (@KMbappe) August 21, 2020