PSG : Les maillots de la saison 2020-21 sont sortis [OFFICIEL]

C’est le retour du style Daniel Hechter, celui qui a donné au PSG ses premiers émois sportifs et l’identité du club sur le rectangle vert. Les tenues imaginés en son époque par le créateur de mode sont ici revus et corrigés en fonction par Nike, pour la collection 2020-21 des maillots domicile et extérieur que le marque a produit pour le PSG. Dévoilés ce mardi matin, avant que le champion de France affronte le Celtic en fin de journée, en amical au Parc des Princes.

Les maillots 2020-21 du PSG : Mbappé avec le domicile ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 2

Nike dévoile les maillots du PSG inspirés de Daniel Hechter

Bleu à domicile, blanc à l’extérieur, les deux modèles ont un design en commun, mais des détails qui les opposent. Le domicile a par exemple, un col rond, l’autre présente un version polo. « La bande Hechter est un symbole particulier du PSG et je pense qu’il est juste que nous en portions une version classique pour cet important anniversaire », explique le défenseur Marquinhos, l’un des ambassadeurs choisis pour l’occasion. « C’est incroyable de penser à tous les fameux maillots et aux grands joueurs qui les ont portés. Il est temps maintenant que cette équipe fasse sa propre histoire en portant ce magnifique design ».

Disponible dès ce mardi dans le commerce

La bande centrale est apparue en 1973, elle est depuis devenue iconique des maillots du club de la capitale. Ces maillots domicile et extérieur Nike x PSG 2021, sont disponibles à la vente dès aujourd’hui dans les espaces partenaires physiques et digitaux. Egalement au store du PSG ou sur la plateforme de l’équipementier Nike.