PSG : Mbappé et Kimpembe nouveaux ambassadeurs de la ZOE

Leur collaboration avait démarré lors de la saison 2018-19. Un partenariat sur trois ans, entre le constructeur de l’automobile Renault, successeur de Citroën, et le PSG, qui prendra fin à l’issue de la saison prochaine (2020-21). D’ici là, les deux entreprises continuent de s’afficher ensemble. Le club de la capitale a déployé ce lundi la campagne de la nouvelle Renault ZOE de son partenaire. On y voit les deux jeunes internationaux français Kylian Mbappe et Presnel Kimpembe à la représentation.

Une nouvelle Renault ZOE

« Il n’y a pas qu’eux qui créent des tendances », dit le slogan du spot commercial. La nouvelle Renault ZOE offre une autonomie de 395 km sans recharge. Il faut 30 minutes à l’automobile électrique pour récupérer jusqu’à 150 kilomètres. De quoi susciter l’interrogation du meilleur co-buteur de la Ligue 1 (18 buts), dans l’annonce. « Ah là pour le coup, ce n’est pas nous », rétorque-t-il, en faisant sûrement référence à l’ensemble de ses exploits individuels.

🆕🚘 @renault_fr Il n'y a pas qu'eux qui créent des tendances. ⚡️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 15, 2020

Mbappe et Kimpembe de nouveau à l’affiche

Le groupe Renault a décidé de choisir, une nouvelle fois, Kylian Mpabbe et Presnel Kimpembe pour ambassadeur d’image à sa voiture. Le premier, avait pris part, en compagnie de Neymar de Buffon notamment, à la promotion de la Renault Mégane GT-Line, réputée pour son titre « Paris s’éveille » de Jacques Dutronc. Le second, s’est illustré dans un épisode « Instant Clio », avec le jeune latéral Colin Dagba. Les deux partenaires, en sélection, sont également très utilisés dans des visuels de campagnes de promotions de la marque.